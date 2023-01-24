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1 час назад

КАСКО в России подорожало на 23% из-за роста цен на запчасти

Мария Иванова

За 2022 год стоимость КАСКО для российских водителей в среднем выросла на 22,8 процента. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на данные Росстата.

В «Ренессанс страховании» подсчитали, что за март - декабрь 2022-го тарифы каско для части европейских авто в среднем выросли на треть, но для некоторых из них - на 60-90 процентов. В то же время полис КАСКО для некоторых азиатских брендов немного подешевел.

Страховщики связали подорожание каско с ростом цен на запчасти. В «Ренессанс страховании» отметили, что на ремонт авто представительского (от семи миллионов рублей) и среднего (от двух до семи миллионов) классов уходит больше всего денег. Из-за этого тарифы КАСКО для них выросли на 36 и 22 процента соответственно.

Самыми проблемными для ремонта премиум-марками страховщики назвали Porsche, Jaguar, Mercedes-Benz, BMW, Land Rover, Volvo, GM и Lexus.

Лидерами по росту цен на каско среди авто среднего класса стали Skoda Karoq (плюс 93 процент), Skoda Rapid (60 процентов) Mitsubishi Outlander (45 процентов) и Toyota Corolla 200 (21 процент).

В России действуют обязательный полис ОСАГО (возмещает ущерб, причиненный другому авто, жизни и здоровью пассажиров) и добровольный полис КАСКО (страхует автомобиль от повреждений и угона).

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Весной 2022 года российские страховщики запустили урезанные страховки (в них включены ограниченный набор рисков и доплата), которые стоят гораздо дешевле обычных.

Глава департамента маркетинга страховой компании «Согласие» Дмитрий Басов рассказывал, что «мини-каско» может стоить на 80 процентов дешевле, чем обычный полис.

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