Nissan построил автомобиль с дизайном кроссовок

Nissan совместно с производителем кроссовок New Balance выпустил в Японии спецверсию кроссовера Kicks, внешность которого повторяет дизайн спортивной обуви. Об этом сообщается на японском сайте Nissan.

Покрытие кузова автомобиля воссоздает текстуру замши, из которой изготавливаются кроссовки модели New Balance 327, а также их подошвы. Логотип New Balance размещен на правой стороне кроссовера, на левой размещено название спецверсии.

Автомобиль будет выставлен в Токио в галерее Nissan, которая расположена в престижном районе Гинза. Кроме того, автопроизводитель объявил конкурс, в ходе которого обещает провести розыгрыш автомобиля Nissan Kicks среди тех, кто сфотографирует и опубликует фото спецверсии Nissan Kicks 327 Edition на улицах города. При этом не уточняется, получит ли победитель стандартный Kicks, либо спецверсию с дизайном кроссовок.