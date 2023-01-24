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1 час назад

Nissan построил автомобиль с дизайном кроссовок

Газета.Ru

Nissan совместно с производителем кроссовок New Balance выпустил в Японии спецверсию кроссовера Kicks, внешность которого повторяет дизайн спортивной обуви. Об этом сообщается на японском сайте Nissan.

Nissan построил автомобиль с дизайном кроссовок
Фото: NissanNissan
Nissan

Покрытие кузова автомобиля воссоздает текстуру замши, из которой изготавливаются кроссовки модели New Balance 327, а также их подошвы. Логотип New Balance размещен на правой стороне кроссовера, на левой размещено название спецверсии.

Nissan

Автомобиль будет выставлен в Токио в галерее Nissan, которая расположена в престижном районе Гинза. Кроме того, автопроизводитель объявил конкурс, в ходе которого обещает провести розыгрыш автомобиля Nissan Kicks среди тех, кто сфотографирует и опубликует фото спецверсии Nissan Kicks 327 Edition на улицах города. При этом не уточняется, получит ли победитель стандартный Kicks, либо спецверсию с дизайном кроссовок.

Автоновости,Nissan,
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