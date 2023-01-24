СМИ: в Казахстане перестанут продавать новые KIA россиянам

«Позвонил в ближайший автосалон. Машин пока нет — как бы с ними у нас перебои, так как все скупили перекупщики из России. Но обещают, что скоро будут. Когда "скоро" — непонятно. Спросили, гражданин Казахстана ли я. В ответ поинтересовался к чему вопрос. Объяснили, что если не гражданин — не продадут. Да, гражданин. Тогда, говорят, проблем нет. Записывайтесь. Но не большей одной машины в год», — рассказал житель Алма-Аты Михаил.