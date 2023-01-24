СМИ: в Казахстане перестанут продавать новые KIA россиянам

Концерн Hyundai-Kia будет производить автомобили Kia в Казахстане. На днях на местном заводе Allur началась мелкоузловая сборка машин. Однако россиянам их продавать не будут. Об этом пишут «Автоновости дня».
Кроме того, для жителей Казахстана установлены неофициальные «квоты» — не более одной машины в год на человека.
«Позвонил в ближайший автосалон. Машин пока нет — как бы с ними у нас перебои, так как все скупили перекупщики из России. Но обещают, что скоро будут. Когда "скоро" — непонятно. Спросили, гражданин Казахстана ли я. В ответ поинтересовался к чему вопрос. Объяснили, что если не гражданин — не продадут. Да, гражданин. Тогда, говорят, проблем нет. Записывайтесь. Но не большей одной машины в год», — рассказал житель Алма-Аты Михаил.
О том, что в Казахстане не продают автомобили россиянам стало известно еще в конце прошлого года, а вот ограничение по количеству ввели уже в этом. При этом пока непонятно, как именно будет контролироваться этот лимит.
Однако, как уточняется, в республике продолжает работать схема продажи российскому покупателю через посредника – гражданина Казахстана. За эту услугу придется заплатить около 100 тыс. рублей.
Напомним, в конце декабря в России начались продажи новых седанов Hyundai Accent казахстанской сборки. Стоимость автомобилей варьируется от 1,6 до 1,9 млн рублей.