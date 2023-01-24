Выпуск солнцемобиля Lightyear 0 прекращён через три месяца после запуска производства

30 ноября нидерландский стартап Lightyear торжественно сообщил, что запустил в производство первый в мире серийный солнцемобиль, а вчера объявил, что приостанавливает сборку из-за финансовых сложностей и смены приоритетов.

Фото: Lightyear Lightyear

За стартапом Lightyear (это, по сути, торговая марка) стоит холдинг Atlas Technologies Holding B.V., на разработку первой модели солнцемобиля — Lightyear 0 — он потратил шесть лет, прототип был представлен летом 2019 года, серийная версия — летом 2022-го.

Lightyear

Солнцемобиль — это электромобиль, заряжать батарею которого можно от солнечного света. В горизонтальные поверхности кузова лифтбека Lightyear 0 встроены солнечные панели общей площадью 5 м2, при хорошем солнечном освещении они дают до 70 км дополнительного пробега в сутки, в пасмурную погоду — около 35 км. В год «солнечный» запас хода Lightyear 0 может достигать 11 000 км, а пауза между подключениями к розетке может длиться до 7 месяцев.

Lightyear 0

Силовая установка Lightyear 0 состоит из четырёх мотор-колёс, выдающих совокупно 130 кВт (177 л.с.). До 100 км/ч солнцемобиль разгоняется за 10 с, максимальная скорость — 160 км/ч. Ёмкость батареи — 60 кВт·ч, её полного заряда без учёта солнечного бонуса хватит на 625 км пробега по циклу WLTP.

Чтобы окупить разработку Lightyear 0, стартапу пришлось назначить за него очень высокую цену — 250 000 евро, это уровень суперкаров начального уровня. Сборку Lightyear 0 наладили на контрактной основе на финском заводе Valmet Automotive в городе Уусикаупунки, было заявлено, что тираж первой модели составит 946 экземпляров. В пресс-релизе от 30 ноября сообщалось, что на первых порах Valmet будет изготавливать всего 1 экземпляр Lightyear 0 в неделю, а в первом квартале 2023 года темпы производства начнут расти.

На деле вместо роста темпов производства случилась остановка, причём, судя по всему, в одностороннем порядке — стартапу просто нечем платить по контракту. В пресс-релизе от 23 января говорится, что дочерняя компания Atlas Technologies BV, отвечающая за операционную деятельность стартапа, подала заявление в суд об отсрочке платежей. Нидерландский журнал AutoWeek, лучше нас разбирающийся в местном законодательстве, характеризует ситуацию, как близкую к банкротству, но даже если оно и случится, то затронет только дочернюю компанию, а не холдинг целиком.

Lightyear 2

Руководство стартапа в лице гендиректора Лекса Хефслута термином «банкротство» не оперирует, а называет сложившуюся ситуацию «стратегической реструктуризацией». В сообщении говорится, что компания бросает все средства и ресурсы на разработку второй модели Lightyear 2, тизеры которой были опубликованы в начале января, тогда же начался приём предварительных заявок.

Lightyear 2

Lightyear 2 идейно повторяет Lightyear 0, но второй солнцемобиль будет компактнее, проще и дешевле. В производство Lightyear 2 планируется запустить в конце 2025 года (где именно, пока неизвестно), начальная цена составит менее 40 000 евро, плановый объём выпуска — 100 000 машин в год. Полноценная презентация дизайна и технической начинки Lightyear 2 намечена на лето этого года, а заявок уже собрано около 60 000 (40 000 от частных клиентов, 20 000 — от сервисов аренды и извоза).

О потенциальном возобновлении выпуска Lightyear 0 в пресс-релизе ничего не говорится — видимо, на первую модель компания махнула рукой, а её реальный тираж вряд ли превысил два десятка экземпляров.