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3 минуты назад

В продаже появился пикап на базе Lada Niva Legend: сколько он стоит

Motor.ru

АвтоВАЗ запускает продажи модернизированных коммерческих пикапов на базе Lada Niva Legend, которые производит дочернее предприятие «ВИС-Авто». Принципиальное изменение по сравнению с прежней версией – усиленный кузов и доработанная конструкция соединения кабины с полурамой. В результате грузоподъемность была увеличена на 185 килограммов. Рекомендованные розничные цены начинаются от 1 153 400 рублей.

В продаже появился пикап на базе Lada Niva Legend
Фото: LadaLada

На выбор предложены двух- и пятиместные пикапы Lada Niva Legend – со стеклопластиковым кунгом, изотермические фургоны, рефрижераторы, автомобили техпомощи, версии для грунтовых дорог, всего более 30 различных комплектаций. Объемом грузового отделения варьируется в зависимости от версии от одного до 3,5 квадратного метра, а грузоподъемность – от 640 до 800 килограммов.

В пресс-службе АвтоВАЗа отметили, что увеличить грузоподъемность позволил опыт эксплуатации специальных модификаций пикапов Нива для пожарных и спасателей.

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«Эти автомобили постоянно работают с нагрузкой в 80-100 процентов, поэтому для пикапов на базе Niva Legend было проведено усиление кузова и доработана конструкция соединения кабины с полурамой», – пояснили в компании.

Осенью прошлого года нижегородская фирма «Промтех» представила девятиместный минивэн Lada Niva Kub NN, построенный на базе трехдверной Niva Legend. У такого автомобиля полурамная конструкция, форсированный двигатель, нестандартный кардан, оригинальная рессорная подвеска на пневмобаллонах сзади и новый салон. Но он существует в единственном экземпляре.

Автоновости,Lada,Автоваз,
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