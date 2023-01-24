Производство электрического мотоцикла Aurus планируют запустить в 2024 году

Электрический мотоцикл Aurus Merlon начнут собирать в 2024 году, сообщает «Российская газета» со ссылкой на руководителя проекта Евгения Торженова. Двухколесные «Аурусы» будут производить мелкой серией на мощностях ФГУП НАМИ, однако предназначаться они будут не только для сопровождения кортежей первых лиц, но и для свободной продажи — как седан Senat и кроссовер Komendant. Также Торженов раскрыл некоторые подробности о новой модели российского премиум-бренда.

Фото: НАМИ / ВКонтакте НАМИ / ВКонтакте

Aurus Merlon создается не только силами ФГУП НАМИ. К его разработке привлекли иностранцев — в частности, специалистов из Италии. За что именно они отвечали, неизвестно, но в НАМИ спроектировали для мотоцикла тяговую батарею, систему управления энергосиловым комплексом, элементы оптики, внешние панели из композита, пространственную конструкцую рамы из алюминиевых сплавов и систему термостатирования.

Пиковая мощность электродвигателя «Мерлона» составит 140 киловатт или 190 лошадиных сил. Аккумулятор емкостью 21 киловатт-час обеспечит до 200 километров хода без подзарядки, а на разгон с места до 100 километров в час мотоцикл потратит 3,7 секунды. Максимальная скорость составит 200 километров в час.

В список оснащения Merlon войдут селектор режимов движения, антиблокировочная система, подогрев сидений и ручек, электрорегулировка ветрового стекла и цифровая «приборка». Он сможет функционировать в широком диапазоне температур — от минус 25 до плюс 40 градусов Цельсия.