GM потратит 850 миллионов долларов на производство двигателей нового поколения

Концерн General Motors обнародовал план относительно инвестиций: 854 миллиона долларов направят на производство двигателей V8 шестого поколения, а еще 64 миллиона долларов пойдут на поддержку выпуска электромобилей. Из этого можно сделать вывод, что компания активно работает нал новым поколением «восьмерки», которая позволит ей «укрепить позиции в сегменте полноразмерных пикапов и внедорожников».

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Если говорить конкретнее, то 579 миллионов долларов направят на модернизацию завода в Мичигане к производству новых V8 шестого поколения, при этом выпуск 3,0-литрового турбодизеля остановлен не будет. Еще 216 миллионов долларов получит предприятие по выпуску компонентов для новых «восьмерок» и 55 миллионов долларов – площадка в Огайо. 68 миллионов долларов инвестируют в завод в Рочестере, 56 миллионов из которых направят на производство деталей для электромобилей.

Ранее появилась информация о вложениях в размере 35 миллиардов долларов, которые должны помочь General Motors увеличить объемы с нынешних 50 тысяч «зеленых» машин в год до одного миллиона. Тогда же в компании уточнили, что отказываться от разработки двигателей внутреннего сгорания автопроизводитель пока не готов.