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1 час назад

В России стартовали продажи модернизированных пикапов Niva Legend

Лера Букина

Россияне теперь могут стать обладателями модернизированных пикапов, которые сделаны на базе модели Niva Legend. О старте продаж объявила пресс-служба российского автопроизводителя «АвтоВАЗ».

В продаже появился пикап на базе Lada Niva Legend
Фото: LadaLada

Отмечается, что максимальную грузоподъемность автомобилей увеличили на 185 кг. Также в сообщении говорится, что самой большой грузоподъемностью обладает модификация с двухместной кабиной и бортовой платформой без надстройки - 800 кг.

В настоящее время в гамме пикапов на базе Lada Niva Legend есть как двухместные, так и пятиместные модификации пикапов. Базовую версию оценили в 1 млн 153 тыс. 400 рублей.

Ранее портал «Самарское Обозрение» сообщил, что «АвтоВАЗ», возможно, приступит к выпуску новой упрощенной комплектации Lada Granta. В данной модели не будет электроусилителя руля. Отмечается, что из-за его нехватки на рынке для Lada Granta на «АвтоВАЗе» сейчас насчитывается 7-8 тыс. недоукомплектованных машин.

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В настоящее время целесообразность ввода новой комплектации Lada Granta без ЭУР изучается. В двух дилерских центрах компании «АвтоВАЗа» сообщили, что в течение нескольких месяцев в стране действительно может появиться комплектация Granta без ЭУР.

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