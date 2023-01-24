Подорожание запчастей привело к росту выплат по ОСАГО почти на треть

В результате роста стоимости запчастей выплаты по ОСАГО выросли почти на треть. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.
По итогам декабря 2022 года средняя выплата по ОСАГО составила 91 314 рублей, что на 23% больше, чем в декабре 2021 года, и на 28% больше, чем в январе 2022 года (71 379 рублей). Эта динамика соответствует росту цен в справочнике запчастей. В новых справочниках от 19 декабря средний рост цен составил 28% по сравнению со справочником от 19 марта. При этом 60-70% в структуре выплат приходится на запчасти, остальное - на лакокрасочные материалы и ремонтные работы.
По словам Евгения Уфимцева, средняя стоимость полиса увеличилась не так значительно. По итогам 2022 года в целом по РФ средняя стоимость составила 6 793 рубля против 5 599 рублей в 2021 году (рост на 21%). Для легковых автомобилей физических лиц рост средней стоимости полисов оказался ниже. По итогам 2022 года средняя цена полиса составила 6370 рублей против 5441 рубля в 2021 году (рост на 17%).
В части каско, по данным Бюро страховых историй, средняя стоимость договора незначительно выросла и составила 40 052 рубля против 39 805 рублей в 2021 году.
"Рост стоимости запчастей закономерно привел и к резкому росту выплат, и к более медленному, но все же заметному росту средней премии по ОСАГО. Благодаря реформе по индивидуализации тарифов в ОСАГО страховщики могут устанавливать тариф по обязательной автогражданке в зависимости от степени потенциальной аварийности водителя. Это повысило конкуренцию между страховыми компаниями за безаварийных автовладельцев, в результате чего рост стоимости полисов для них существенно менее заметен, чем для аварийных водителей", - обратил внимание Евгений Уфимцев.