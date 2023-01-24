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16 минут назад

Выплаты по ОСАГО в результате роста стоимости запчастей увеличились почти на треть

Российская Газета

В результате роста стоимости запчастей выплаты по ОСАГО выросли почти на треть. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

Подорожание запчастей привело к росту выплат по ОСАГО почти на треть
Фото: Кирилл Каллиников/РИА НовостиКирилл Каллиников/РИА Новости

По итогам декабря 2022 года средняя выплата по ОСАГО составила 91 314 рублей, что на 23% больше, чем в декабре 2021 года, и на 28% больше, чем в январе 2022 года (71 379 рублей). Эта динамика соответствует росту цен в справочнике запчастей. В новых справочниках от 19 декабря средний рост цен составил 28% по сравнению со справочником от 19 марта. При этом 60-70% в структуре выплат приходится на запчасти, остальное - на лакокрасочные материалы и ремонтные работы.

По словам Евгения Уфимцева, средняя стоимость полиса увеличилась не так значительно. По итогам 2022 года в целом по РФ средняя стоимость составила 6 793 рубля против 5 599 рублей в 2021 году (рост на 21%). Для легковых автомобилей физических лиц рост средней стоимости полисов оказался ниже. По итогам 2022 года средняя цена полиса составила 6370 рублей против 5441 рубля в 2021 году (рост на 17%).

В части каско, по данным Бюро страховых историй, средняя стоимость договора незначительно выросла и составила 40 052 рубля против 39 805 рублей в 2021 году.

"Рост стоимости запчастей закономерно привел и к резкому росту выплат, и к более медленному, но все же заметному росту средней премии по ОСАГО. Благодаря реформе по индивидуализации тарифов в ОСАГО страховщики могут устанавливать тариф по обязательной автогражданке в зависимости от степени потенциальной аварийности водителя. Это повысило конкуренцию между страховыми компаниями за безаварийных автовладельцев, в результате чего рост стоимости полисов для них существенно менее заметен, чем для аварийных водителей", - обратил внимание Евгений Уфимцев.

Автоновости,Евгений Уфимцев,
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