Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
31 минуту назад

Китайские кроссоверы Kaiyi едут в Казахстан

Motor.ru

Марка Kaiyi представляет интерес для россиян, так как именно ее автомобили в скором времени могут встать на конвейер калининградского «Автотора». Впрочем, официально завод эту информацию пока не подтвердил. Зато точно известно, что кроссоверы Kaiyi X3 и X3 Pro появятся в Казахстане – «Китайские автомобили» обнаружили Одобрение типа транспортного средства, выданное на эти модели. В документе содержится и информация о моторах.

Китайские кроссоверы Kaiyi едут в Казахстан
Фото: KaiyiKaiyi

Kaiyi X3 и X3 Pro – это компактный кроссовер, ближайший родственник знакомого нам Chery Tiggo 4 Pro. Сама же марка Kaiyi была создана Chery и двумя государственными фондами в 2014 году, так что не удивительно, что под этим названием в Китае продаются слегка перелицованные модели Chery. За их дизайн отвечает Лоуи Вермерш, выходец из итальянской студии Pininfarina, который, к слову, работал над Chery Tiggo 7 и Exeed TXL.

В ОТТС, выданном на Kaiyi X3 и X3 Pro, приводятся два варианта моторов: один объемом 1,5 литра мощностью 113 лошадиных сил в связке с «механикой», а второй – того же объема, но на 147 сил, и работает он в паре с вариатором. Документ, который позволяет начать продажи моделей в стране, действует до 31 января 2024 года.

Что же касается слухов относительно Kaiyi и «Автотора», то еще в начале января на официальном сайте калининградского завода появились фотографии седана Kaiyi Xuandu. Напрямую о старте его производства не сообщалось, однако именно эту модель «засветили» на фотографии в новости о новогодней акции, в рамках которой завод посетил воспитанник детского дома.

Kaiyi Xuandu продается в Китае с 2021 года и комплектуется 1,5-литровым турбомотором Chery мощностью 156 лошадиных сил. Пару ему составляют «механика» либо вариатор. На домашнем рынке за седан просят от 67,8 тысячи до 93,9 тысячи юаней, то есть примерно 670-930 тысяч рублей по текущему курсу.

Автоновости,Chery Tiggo 7,Chery Tiggo,Chery,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители