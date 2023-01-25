«Автотор» готовится к запуску производства кроссоверов BAIC

Телеграм-канал «Русский автомобиль» назвал еще одну китайскую марку, которая может выступить производственным партнером калининградского завода «Автотор» – это BAIC. По инсайдерской информации, «Автотор» готовится к серийному выпуску кроссоверов Beijing X3 и X35. Причем эти автомобили якобы уже собирают в тестовом режиме без одобрения типа транспортного средства. X3 и X35 – это, по сути, одна и та же модель. Разные индексы, вероятно, будут указывать на разные силовые установки.

Фото: BAIC X3 BAIC X3

Beijing X3 и X35 в их нынешнем виде присутствуют в КНР с 2019 года, и, помимо Китая, продаются, например, в Иране. В зависимости от рынка для кроссоверов доступны «атмосферник» или турбомотор, которые развивают 116 и 150 лошадиных сил соответственно и сочетаются с механической коробкой передач с пятью и шестью ступенями либо вариатором. «Русский автомобиль» упоминает только бесступенчатую трансмиссию.

BAIC X35

BAIC

«Если ориентироваться на прежний опыт, вывод на рынок этих машин можно ожидать через четыре-пять месяцев, – отмечает автор канала. – Но в данном случае, вероятно, все пойдет быстрее, так как «Автотору» очень нужны деньги».

На заводе в Калининграде до весны прошлого года собирали модели Hyundai, Genesis, Kia и BMW. После ухода большинства компаний из России предприятие простаивает.