Электрический Polestar 2 стал мощнее и дальнобойнее

Компания Polestar серьезно обновила лифтбек Polestar 2. Он получил новую внешность в духе старшего Polestar 3, новые электромоторы и тяговые батареи. Простенькие версии электрокара теперь идут с приводом на заднюю ось и они на секунду быстрее разгоняются до ста, чем дореформенные машины. Также расширен список стандартного оснащения. В него включены беспроводная зарядка и несколько электронных помощников. В Европе самый доступный Polestar 2 будет стоить 50 тысяч евро.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Визуально отличить рестайлинговый Polestar 2 от предшественника можно по заглушке SmartZone с радаром и камерой на месте «пасти» решетки радиатора. Впервые этот элемент появился на концепте Precept, а из серийных моделей его первым примерил кроссовер Polestar 3. Также изменился дизайн 20-дюймовых кованых колес из набора Performance Pack. А вот все остальные новшества пришлись на электрическую «начинку».

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Обновленный лифтбек использует моторы и инверторы следующего поколения. При этом начальные версии, по аналогии с XC40 и C40 Recharge, стали заднеприводными. Их мощность выросла со 170 до 220 киловатт (с 231 до 299 л.с.), а момент с 330 до 490 Нм.

Как следствие, на 1,2 секунды сократилось время разгона до «сотни» (6,2 c). Двухмоторные Polestar 2, в свою очередь, не только нарастили отдачу, но и получили настройки привода с ярко выраженным акцентом на заднюю ось.

Комбинированная мощность их установки отныне равна 310 киловаттам (422 л.с.) и 740 Нм против 300 киловатт (408 л.с.) и 660 Нм на дорестайлинговых электрокарах. Но как и прежде её можно поднять до 350 киловатт, или 476 лошадиных сил, с помощью прошивки.

С места до ста Polestar 2 Dual Motor разгоняется за 4,5 секунды. Он же с пакетом Performance будет резвее на 0,3 секунды.

К новым моторам прилагаются и новые батареи: для стандартных версий — блоки LG Chem емкостью 69 киловатт-часов, для дальнобойных Long Ranger — аккумуляторы CATL на 82 киловатт-часа (было 78 кВт•ч).

Батареи поддерживают зарядку постоянным током мощностью до 205 киловатт и дают неплохую прибавку к дальности хода. Для двухмоторных Polestar 2 заявлен пробег 592 километра (+105 км), для моноприводных — 518 и 635 (+40 и + 84 км соответственно) по циклу WLTP. А ещё новые аккумуляторы менее вредны для экологии: из-за оптимизированной внутренней химии при их производстве в воздух попадает на 1,1 тонны меньше парниковых газов, чем раньше.

Наконец, рестайлинговые Polestar 2 богаче оснащены. Стандартными для них стали система мониторинга слепых зон с функцией подруливания, контроль поперечного трафика, система предотвращения столкновений при движении задним ходом, а также беспроводная зарядка для гаджетов.