"Автотор" в этом году начнет выпуск кроссоверов BAIC Х3 и X35

На заводе "Автотор" в Калининграде будут выпускаться китайские кроссоверы BAIC Х3 и X35. Об этом сообщает Telegram-канал "Русский автомобиль". Отмечается, что на сегодняшний день на предприятии организована тестовая сборка обеих моделей. По данным канала, серийное производство BAIC Х3 и X35 стартует максимум, через 4-5 месяцев. Модель X3 получит 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 116 л.с. Кроссовер X35 обзаведется 150-сильным турбомотором. Оба автомобиля оснастят вариаторами. Привод предусмотрен только передний. Ранее сообщалось, что российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" начал продажи модернизированных пикапов, сделанных на базе модели Niva Legend.