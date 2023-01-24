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1 час назад

Верховный суд вернул права выпивавшему возле автомобиля водителю

Елена Прошина

Верховный суд постановил прекратить дело в отношении водителя из Москвы, которого лишили прав за употребление алкоголя за рулем. Об этом сообщает rapsinews.ru.

Верховный суд вернул права выпивавшему возле автомобиля водителю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно материалам дела, мужчина распивал алкоголь, стоя возле своей машины. Транспортное средство при этом было припарковано и заглушено. Эту информацию также подтвердил инспектор ГИБДД, который составил протокол. Несмотря на это, мужчину лишили прав.

В Верховном суде объяснили, что распитие алкоголя рядом с припаркованным автомобилем не является правонарушение. Жалобу водителя удовлетворили, а дело прекратили.

Автоновости,ГИБДД,
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