Верховный суд вернул права выпивавшему возле автомобиля водителю

Верховный суд постановил прекратить дело в отношении водителя из Москвы, которого лишили прав за употребление алкоголя за рулем. Об этом сообщает rapsinews.ru.
Согласно материалам дела, мужчина распивал алкоголь, стоя возле своей машины. Транспортное средство при этом было припарковано и заглушено. Эту информацию также подтвердил инспектор ГИБДД, который составил протокол. Несмотря на это, мужчину лишили прав.
В Верховном суде объяснили, что распитие алкоголя рядом с припаркованным автомобилем не является правонарушение. Жалобу водителя удовлетворили, а дело прекратили.