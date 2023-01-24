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2 часа назад

В штате Вайоминг предложили запретить электромобили

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Законодательное собрание американского штата Вайоминг предложило законопроект о поэтапном отказе от электромобилей к 2035 году. Документ под названием «Прекращение продаж новых электромобилей к 2035 году» спонсируется сенатором-республиканцем штата Джимом Андерсоном и поддерживается группой сенаторов и представителей штата, также республиканцами.

В американском штате предложили запретить электромобили
Фото: +1+1

Как сообщает канал Fox Business, авторы законопроекта считают, что электромобили разрушат экономику Вайоминга, которая во многом зависит от нефтегазовой промышленности.

Законодатели штата назвали добычу нефти и газа гордостью и ценностью Вайоминга, от которой зависит множество рабочих мест. В законопроекте подчеркивается важность транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, поскольку они позволяют отраслям и предприятиям штата заниматься торговлей и перевозкой товаров и ресурсов.

Авторы документа также встревожены отсутствием инфраструктуры для поддержки амбициозной цели президента США Джо Байдена по поэтапному отказу от бензиновых автомобилей и обеспечению того, чтобы половина всех новых машин, проданных в 2030 году, обладали нулевым уровнем климатических выбросов.

Законодатели утверждают, что даже если электромобили будут доминировать на дорогах, ископаемое топливо будет по-прежнему иметь жизненно важное значение для перевозки людей и товаров по стране и Вайомингу.

Инициатива законодательного собрания Вайоминга идет вразрез с глобальным трендом на отказ от машин на ископаемом топливе.

Ранее Plus-one.ru рассказывал о решении властей Евросоюза запретить бензиновые автомобили к 2035 году. Вскоре после этого несколько стран ЕС обратились к Еврокомиссии ввести аналогичный дедлайн для тяжелых грузовиков.

Автоновости,Джим Андерсон,Джозеф Байден,Еврокомиссия,ЕС,
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