Новый Renault Espace превратится в «кроссовер для дальних поездок»

Компания Renault опубликовала тизер нового Espace. В шестом поколении минивэн превратится в «кроссовер для дальних поездок» и, по всей видимости, будет напоминать модель Astral. Премьера запланирована на эту весну. Ожидаются дизайн в стиле последних новинок Renault, салон на пять-семь мест и россыпь электрифицированных агрегатов.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Пятое поколение минивэна Renault Espace дебютировало в 2014 году. И вот спустя девять лет французы готовятся к премьере машины шестой генерации. Уже известно, что новинка радикально поменяет формат, получит салон на 5—7 мест и будет построена на общей с предшественником платформе CMF-CD. По словам Renault, будущий Espace — это кроссовер, созданный для длительных поездок.

Вообще, судя по тизеру и фотографиям прототипов нового Espace, он окажется увеличившимся в размерах вседорожником Astral. Даже фонари, мелькающие в проморолике, у этих моделей, на первый взгляд, одинаковые. Идентичной будет и гамма двигателей, включающая бензиновые агрегаты разной степени электрификации, от «турботройки» 1.2 с 48-вольтовым стартер-генератором до полноценной гибридной установки E-Tech.