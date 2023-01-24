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1 час назад

Новый Renault Espace превратится в «кроссовер для дальних поездок»

Motor.ru

Компания Renault опубликовала тизер нового Espace. В шестом поколении минивэн превратится в «кроссовер для дальних поездок» и, по всей видимости, будет напоминать модель Astral. Премьера запланирована на эту весну. Ожидаются дизайн в стиле последних новинок Renault, салон на пять-семь мест и россыпь электрифицированных агрегатов.

Новый Renault Espace превратится в «кроссовер для дальних поездок»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Пятое поколение минивэна Renault Espace дебютировало в 2014 году. И вот спустя девять лет французы готовятся к премьере машины шестой генерации. Уже известно, что новинка радикально поменяет формат, получит салон на 5—7 мест и будет построена на общей с предшественником платформе CMF-CD. По словам Renault, будущий Espace — это кроссовер, созданный для длительных поездок.

Вообще, судя по тизеру и фотографиям прототипов нового Espace, он окажется увеличившимся в размерах вседорожником Astral. Даже фонари, мелькающие в проморолике, у этих моделей, на первый взгляд, одинаковые. Идентичной будет и гамма двигателей, включающая бензиновые агрегаты разной степени электрификации, от «турботройки» 1.2 с 48-вольтовым стартер-генератором до полноценной гибридной установки E-Tech.

Премьера нового Espace запланирована на будущую весну. А в ноябре Renault отметит 40-летие прототипа, ставшего предтечей серийного минивэна первого поколения. Интересный факт: в первый месяц во Франции удалось продать всего девять «Эспейсов», зато по итогам 1984 года объемы составили несколько тысяч экземпляров.

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