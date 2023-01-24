В России появился китайский кроссовер Changan UNI-T с новым мотором

В московском автосалоне появился в продаже китайский кроссовер Changan UNI-T с новым, более мощным мотором. Об этом пишет портал Autonews.

Фото: Changan Changan

Отмечается, что ранее на российском рынке он был представлен в комплектации с четырехцилиндровым 188-сильным мотором объемом 1,5 л и 300 Нм крутящего момента.

Новый кроссовер оснащается 2-литровым двигателем. Его мощность - 232 л.с. и 390 Нм крутящего момента. Топовая скорость ограничена 215 км/ч.

Уточняется, что по габаритам UNI-T похож на Mazda CX-4 (4515x1870x1565 мм против 4637х1855х1524). Размер колесной базы автомобилей идентичен (2710 мм).

В пакет опций обновленного китайского кроссовера вошли адаптивный круиз-контроль, атиблокировочная система и система стабилизации. Кроме того, у машины - электрообогрев лобового стекла, передние и задние парктроники и бесключевой доступ.