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53 минуты назад

Немец проехал на Tesla Model S 1,7 миллиона километров, заменив 12 моторов

Motor.ru

Житель Германии по имени Хансйорг-Эберхард Фрайхерр фон Гемминген-Хорнберг около десятилетия назад приобрел новую Tesla Model S P85, на которую автопроизводитель выдал восьмилетнюю гарантию без ограничения пробега. За эти годы мужчина успел проехать рекордные 1,7 миллиона километров. За время эксплуатации он 12 раз менял электромотор, который то и дело выходил из строя. Несмотря на то, что все ремонтные работы обошлись немцу бесплатно, он считает, что компания знает о проблемной машине, но намеренно не исправляет ситуацию.

Немец проехал на Tesla Model S 1,7 млн км, заменив 12 моторов
Фото: Motor.ruMotor.ru

Владелец «Теслы» сообщил, что собирается ездить за рулем электрокара до тех пор, пока одометр не покажет два миллиона километров. Однако следующей машиной немец не желает видеть американский электромобиль. По его мнению, Porsche Taycan, Mercedes EQS и даже китайские батарейные модели выглядят интереснее, а главное надежнее автомобилей Илона Маска.

Еще одной причиной выбора электромобиля другой марки стало отношение руководства Tesla. По словам немца, в компании игнорируют проблемы с электромоторами, которые возникают при больших пробегах. Кроме того, мужчина посетовал, что Илон Маск поздравил его с миллионом пройденных километров только через год после рекорда. Причем глава американского концерна в качестве знака внимания отправил хозяину электромобиля несколько смайлов в социальной сети.

В июне прошлого года немец уже попадал в поле зрения журналистов. Тогда владелец Tesla Model S проехал чуть больше 1,6 миллиона километров. На таком пробеге хозяин восемь раз менял электродвигатель.

Автоновости,Tesla Model S,Tesla,Porsche,Илон Маск,
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