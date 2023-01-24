В Москве эвакуировали автомобиль с "ракетой" с надписью "На Вашингтон"

В центре Москвы очевидцы засняли припаркованный автомобиль с «ракетой» на крыше. Видео опубликовано в Telegram-канале «На МКАДе ДТП».
Инцидент произошел напротив Политехнического музея на Новой площади.
На легковом автомобиле «ВАЗ-2109» была надпись «сарматмобиль». На крыше машины располагалась конструкция, напоминающая баллистическую ракету, а на ней — надпись «На Вашингтон».
Со слов очевидцев, на место были вызваны сотрудники ГИБДД и эвакуатор. Автомобиль вывезли на штраф-стоянку.
Ранее этот автомобиль уже привлекал внимание СМИ. На ней в Москву приехал активист НОД Равиль Гарифуллин из Казани, припарковавшись возле посольства США. Организаторы автопробега заявили, что хотели «формировать общественное мнение».