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9 минут назад

В центре Москве эвакуировали автомобиль с "ракетой" с надписью "На Вашингтон" на крыше

Газета.Ru

В центре Москвы очевидцы засняли припаркованный автомобиль с «ракетой» на крыше. Видео опубликовано в Telegram-канале «На МКАДе ДТП».

В Москве эвакуировали автомобиль с "ракетой" с надписью "На Вашингтон"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел напротив Политехнического музея на Новой площади.

На легковом автомобиле «ВАЗ-2109» была надпись «сарматмобиль». На крыше машины располагалась конструкция, напоминающая баллистическую ракету, а на ней — надпись «На Вашингтон».

Со слов очевидцев, на место были вызваны сотрудники ГИБДД и эвакуатор. Автомобиль вывезли на штраф-стоянку.

Ранее этот автомобиль уже привлекал внимание СМИ. На ней в Москву приехал активист НОД Равиль Гарифуллин из Казани, припарковавшись возле посольства США. Организаторы автопробега заявили, что хотели «формировать общественное мнение».

Автоновости,ГИБДД,
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