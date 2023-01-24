В Москве эвакуировали автомобиль с "ракетой" с надписью "На Вашингтон"

В центре Москвы очевидцы засняли припаркованный автомобиль с «ракетой» на крыше. Видео опубликовано в Telegram-канале «На МКАДе ДТП».

Инцидент произошел напротив Политехнического музея на Новой площади.

На легковом автомобиле «ВАЗ-2109» была надпись «сарматмобиль». На крыше машины располагалась конструкция, напоминающая баллистическую ракету, а на ней — надпись «На Вашингтон».

Со слов очевидцев, на место были вызваны сотрудники ГИБДД и эвакуатор. Автомобиль вывезли на штраф-стоянку.