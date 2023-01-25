Марки Toyota и Lexus попали под отзывную компанию

«20 января Росстандартом была согласована программа мероприятий по отзыву транспортных средств марок Toyota и Lexus», — пояснил он, добавив, что процедуру проходят более 47 тысяч транспортных средств.

Кузьмин пояснил, что отзывная кампания для автовладельцев осуществляется бесплатно в рамках 184 ФЗ «О техническом регулировании». Обязательство по отзыву продукции лежит на производителе или на представителе производителя и проводится для устранения нарушений.

Эксперт при этом подчеркнул, что если допущенные при выпуске продукции недостатки исправить невозможно, то производитель также обязан выплатить компенсации. По этой причине все работы по отзыву продукции идут за счет средств производителя или его представителя.