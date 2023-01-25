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34 минуты назад

Марки Toyota и Lexus попали под отзывную компанию

Елена Прошина

Более 47 тысяч автомобилей марок Toyota и Lexus проходят отзывную компанию. Об этом рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Александр Кузьмин в беседе с газетой «Известия».

Марки Toyota и Lexus попали под отзывную компанию
Фото: ТАССТАСС

«20 января Росстандартом была согласована программа мероприятий по отзыву транспортных средств марок Toyota и Lexus», — пояснил он, добавив, что процедуру проходят более 47 тысяч транспортных средств.

Причиной отзывной кампании стала некорректная работа «ЭРА-ГЛОНАСС», уточнил специалист. По его словам, местоположение транспортного средства при аварии искажается из-за сбоев программного обеспечения, обусловленного его низким качеством.

Кузьмин пояснил, что отзывная кампания для автовладельцев осуществляется бесплатно в рамках 184 ФЗ «О техническом регулировании». Обязательство по отзыву продукции лежит на производителе или на представителе производителя и проводится для устранения нарушений.

Эксперт при этом подчеркнул, что если допущенные при выпуске продукции недостатки исправить невозможно, то производитель также обязан выплатить компенсации. По этой причине все работы по отзыву продукции идут за счет средств производителя или его представителя.

Автоновости,Lexus,Toyota,Александр Кузьмин,Росстандарт,
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