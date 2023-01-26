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48 минут назад

Страховщики предложили ужесточить требования к автовладельцам при ремонте по ОСАГО

Газета.Ruиещё 1

Страховщики предложили ужесточить требования к автовладельцам при выборе станции техобслуживания при ремонте по ОСАГО. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подготовленный Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) к совещанию с зампредом Центробанка РФ Филиппом Габунией.

Отмечается, что страховщики выступили с предложение прописать в законе «безальтернативное право страховщика организовать и оплатить ремонт» автомобиля, исключив возможность отказа потерпевшего от выбора станции технического обслуживания автомобилей (СТОА).

Страховщики отмечают, что если предложение будет отклонено, необходимо увеличить продолжительность ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, а также разрешить использовать в работе подержанные запчасти.

Единый полис ОСАГО появится в России и Белоруссии

Ранее адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько сообщил, что если водитель купил фальшивый полис ОСАГО и это вскрылось при проверке документов, то ему может грозить наказание от денежного штрафа до реального тюремного срока, который может составить два года.

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