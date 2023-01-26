Страховщики предложили ужесточить требования к автовладельцам при выборе станции техобслуживания при ремонте по ОСАГО. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ, подготовленный Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) к совещанию с зампредом Центробанка РФ Филиппом Габунией.

Отмечается, что страховщики выступили с предложение прописать в законе «безальтернативное право страховщика организовать и оплатить ремонт» автомобиля, исключив возможность отказа потерпевшего от выбора станции технического обслуживания автомобилей (СТОА).

Страховщики отмечают, что если предложение будет отклонено, необходимо увеличить продолжительность ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней, а также разрешить использовать в работе подержанные запчасти.