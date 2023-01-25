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1 час назад

Названы иномарки, которые будут исчезать из России в 2023 году

Max-cars.ru

Приостановка официального импорта и внутреннего производства уже сказались на предложении.

Названы иномарки, которые будут исчезать из России в 2023 году
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Говорить о полном исчезновении массовых автомобилей из российских автосалонов нельзя, на популярные модели спрос остается», — дилеры в России в разговоре с РИА «Новости».

Массовые модели корейских, японских и европейских марок полностью с рынка России не исчезнут. Такого мнения придерживаются дилеры. Они отмечают, что даже в текущих условиях есть еще запас автомобилей. Да и параллельный импорт продолжает развиваться. Речь в основном идет о востребованных машинах производства брендов Toyota, Renault, Hyundai и KIA.

Несмотря на «серые» поставки, представители автосалонов подчеркивают, что возить массовый сегмент не так выгодно, как премиальные автомобили. Но из-за существующего спроса продавцы его покрывают с минимальной выгодой для себя. Да, базовые комплектации не везут, да и итоговые цены выше, чем могли бы быть при официальных поставках. Но сами машины есть. Те же модели Hyundai могут обеспечить еще 3-5 месяцев торговли.

При этом представители рынка соглашаются, что есть и дефицит. Например, сложно найти новый седан в ценовом сегменте до 2 млн рублей. А это как раз раньше обеспечивали KIA, Hyundai и Toyota с Renault. Их автомобили по такой цене возить в Россию невыгодно. А значит, подобные предложения будут исчезать, пока не заменятся другими марками.

А другие марки из седанов – это либо Иран, либо Китай. Второй пока не торопится расширять модельный ряд, предлагая только кроссоверы. А Иран, как отмечали ранее представители рынка, не дает ожидаемого качества производства. Что может повредить потенциальным продажам.

* Instagram и Facebook признаны экстремистcкими организациями в России

Автоновости,Renault,Hyundai,Kia,Toyota,
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