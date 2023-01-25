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1 час назад

Средний чек на каршеринг за год вырос на 28%

Sostav.ru

По итогам 2022 года средний чек на поездку на каршеринге вырос на 28% год к году, до 331 руб. Это связано с удорожанием услуг аренды автомобилей из-за роста расходов на обслуживание автопарка операторами каршеринга. В целом онлайн-оборот сегмента увеличился на 7%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные CloudPayments.

Средний чек на каршеринг за год вырос на 28%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В BelkaCar говорят о росте среднего чека примерно на 5% и связывают это с увеличением длительности аренды в сервисе и изменением структуры парка. На рынке каршеринга отразились уход из страны крупных автопроизводителей, а также осложнившаяся логистика поставок, отмечают в сервисе.

В «Делимобиле» число зарегистрированных пользователей увеличилось на 19% год к году: некоторые пользователи полностью пересаживаются на каршеринг. Гендиректор «Ситидрайва» Эдуард Мингажев добавляет, что на рост спроса на аренду автомобилей повлияло расширение зоны покрытия сервисов. В «Ситидрайве» автопарк вырос более чем на 30% за счёт китайских Geely, Haval, Chery и JAC, а также европейских марок.

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что удорожание происходит в условиях дефицита на рынке бюджетных машин. В среднем доля китайских машин в сервисах уже достигает 20 25%. Продукция китайских производителей — единственная возможность для российского каршеринга обновлять свой парк, если они не хотят покупать автомобили Lada.

Ранее сообщалось, что «2ГИС» (входит в экосистему Сбера) запустил агрегатор каршеринга.

Автоновости,Chery,Geely,Lada,Сергей Удалов,Коммерсант,
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