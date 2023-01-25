Продажи новых люксовых автомобилей в России рухнули

Уточняется, что из категории люксовых больше всего за прошлый год в РФ было куплено новых автомобилей бренда Rolls-Royce - 104 экземпляра, что составляет более четверти от общего количества. В сравнении с 2021 годом его объемы упали на 60%. На второе место вышла марка Bentley (84 шт.; -74%), а на третьем оказалась Maserati (76 шт.; рост в 15 раз), которая, напротив, резко нарастила свои показатели. Кроме того, россияне в 2022 году приобрели 40 новых автомобилей Lamborghini (-77%), 36 - Ferrari (-35%), 31 - Aurus (+41%) и 5 - Aston Martin (-89%).