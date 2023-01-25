Продажи новых люксовых автомобилей в России рухнули

В 2022 году продажи новых люксовых автомобилей в России сократились на 57,6%, сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».
«В 2022 году жители России приобрели всего 376 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 57,6% меньше, чем в 2021 году», - говорится в сообщении.
Уточняется, что из категории люксовых больше всего за прошлый год в РФ было куплено новых автомобилей бренда Rolls-Royce - 104 экземпляра, что составляет более четверти от общего количества. В сравнении с 2021 годом его объемы упали на 60%. На второе место вышла марка Bentley (84 шт.; -74%), а на третьем оказалась Maserati (76 шт.; рост в 15 раз), которая, напротив, резко нарастила свои показатели. Кроме того, россияне в 2022 году приобрели 40 новых автомобилей Lamborghini (-77%), 36 - Ferrari (-35%), 31 - Aurus (+41%) и 5 - Aston Martin (-89%).
Как отмечается, 70% всех покупок роскошных машин пришлось на Москву (264 шт.). Еще более 10% от общего количества было куплено в Московской области (40 шт.). А вместе с Санкт-Петербургом (18 шт.) суммарно на эти три столичных региона пришлось более 85% рынка новых «люксов». Из остальных субъектов лидирует Краснодарский край, где в 2022 году было приобретено 11 люксовых автомобилей.