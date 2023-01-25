Средний чек на каршеринг за год вырос на 28%

Данные сервиса CloudPayments свидетельствуют о существенном увеличении среднего чека на поездку на каршеринге в прошлом году. Рост оценивается в 28%, передает «Коммерсант».

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Средний чек составил 331 руб. Кроме того, аналитиками зафиксировано увеличение онлайн-оборота сегмента на 7%. Однако количество трансакций упало на 20% год к году.

По мнению CEO CloudPayments Татьяны Глазачевой, рост среднего чека говорит о подорожании услуг аренды автомобилей в связи с тем, что операторы каршеринга увеличили расходы на обслуживание автопарка.

Специалисты ранее указывали на значительный рост стоимости запчастей (+30%). Вместе с тем, как стало известно, к концу 2022 года ситуация стабилизировалась. По словам аналитика сектора технологий, медиа и телекоммуникаций Владимира Беспалова, на рынке действительно наблюдается рост издержек сервисов каршеринга. Он также отмечает удорожание машин.

На рынке каршеринга наблюдается нехватка бюджетных машин. Как отмечается, сервисы выбирают китайские автомобили сегмента SUV. Изменение категорий машин и привело к удорожанию, считают специалисты. Новые легковые импортные автомобили выросли в цене почти на 40% в 2022 году.