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42 минуты назад

Федералы прекращают расследование выхлопных газов внедорожника Ford Explorer без отзыва

PNZdrive

Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) закрыло расследование в отношении Ford Explorer 2011-2017 годов. Агентство рассмотрело утверждения о том, что выхлопные газы попадали в салон как потребительской модели, так и полицейского перехватчика. NHTSA в конечном итоге определило, что автопроизводитель не должен отзывать автомобили, связанные с этими жалобами.

В США прекратили расследование в отношении Ford Explorer 2011-2017 годов
Фото: PNZdrivePNZdrive

Полицейские машины часто подвергаются дооснащению - процессу, в ходе которого к транспортным средствам добавляются сирены, фонари, клетки и другое оборудование для правоохранительных органов и служб экстренного реагирования. Проблемы с уплотнением, связанные с этими дополнительными функциями, «были причиной самых высоких измеренных уровней угарного газа в тестовых автомобилях», говорится в отчете агентства.

NHTSA изучало проблему в течение шести лет, привлекая к своему расследованию опыт в области автомобилестроения, медицины, охраны окружающей среды и безопасности труда. Агентство также провело выездные проверки самостоятельно и в сотрудничестве с Ford и другими организациями, рассмотрев более 6500 жалоб водителей.

В ходе расследования NHTSA, которое первоначально началось в 2016 году, Ford опубликовал действия по обслуживанию на местах (FSA) для обеих моделей Explorer. Они привели к измеримому снижению уровня выбросов CO. Ford и NHTSA протестировали самую последнюю версию автопроизводителя, которая требовала перепрограммирования системы HVAC, и увидели «существенное снижение уровня CO». В 2017 году Ford заявил, что будет чинить полицейские перехватчики с помощью послепродажных установок, проверять уплотнения и производить ремонт бесплатно.

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