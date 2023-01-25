В России появился китайский аналог Volkswagen Tiguan

Кроссоверы Volkswagen Tayron добрались до России - об этом "Российской газете" рассказали в "Авилоне".

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

"Автомобили Volkswagen Tayron уже находятся на территории РФ с полным пакетом документов, готовые к продаже. Первая партия уже прошла растаможивание, все необходимые процедуры и была отправлена к нам.

Мы ожидаем поступления данных моделей в наши дилерские центры в течение недели. Стоимость автомобиля составляет от 3,4 млн рублей", - отмечает директор по продажам "Авилон Volkswagen" Максим Васильев.

Россиянам кроссовер будет доступен в следующих версиях: 1,4 TSI 2 WD в комплектации Premium Plus, 2,0 TSI 4 WD в комплектации Premium Plus, Tayron X 2,0 TSI 4 WD в комплектации R-Line.

В базовом исполнении будут доступны следующие опции: передние и задние светодиодные фары, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, бесключевой доступ и кнопка запуска двигателя, трехзонный климат-контроль, внутренняя подсветка интерьера (30 цветов), кожаный салон, передние и задние парктроники с камерой заднего вида, цветной сенсорный ЖК-экран 12 дюймов, ЖК-панель приборов 10,25 дюймов, электропривод багажника.

Tayron оснащен бензиновыми силовыми агрегатами объемом 1,4 и 2,0 литра мощностью 150 и 186 л.с. соответственно, которые сочетаются с безальтернативным семиступенчатый "роботом" DSG7. Привод предложен передний или полный.

В Китае автомобили выпускает совместное предприятие FAW-Volkswagen.

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