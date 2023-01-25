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28 минут назад

Внешний вид электромобиля Xiaomi частично раскрыли

Ferra.ru

То, что Xiaomi работает над своим первым в истории электромобилем — более-менее общеизвестный факт. Но до сих пор в Сети как-то не появлялось информации о его внешнем виде.

Внешний вид электромобиля Xiaomi частично раскрыли
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исправить это решили инсайдеры — они опубликовали 3D-модели заднего и переднего бамперов авто. К тому же, новый отчёт утверждает, что Xiaomi сотрудничает с известным автопроизводителем BAIC для реализации данного проекта.

Предполагается, что грядущий электромобиль будет называться Modena. Передняя часть транспортного средства получит спортивный вид с небольшими боковыми вентиляционными отверстиями и воздухозаборником в центре. Спереди также расположена пара фар овальной формы.

Ferra.ru

Задние бамперы также имеют имитацию боковых вентиляционных отверстий. Дизайн простой и аэродинамичный, без каких-либо других примечательных деталей сзади.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что генеральный директор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь недавно провёл зимние испытания автомобиля на снегу. Это говорит нам о том, что автомобиль находится на довольно продвинутом этапе разработки и его активно тестируют.

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