Внешний вид электромобиля Xiaomi частично раскрыли

То, что Xiaomi работает над своим первым в истории электромобилем — более-менее общеизвестный факт. Но до сих пор в Сети как-то не появлялось информации о его внешнем виде.
Исправить это решили инсайдеры — они опубликовали 3D-модели заднего и переднего бамперов авто. К тому же, новый отчёт утверждает, что Xiaomi сотрудничает с известным автопроизводителем BAIC для реализации данного проекта.
Предполагается, что грядущий электромобиль будет называться Modena. Передняя часть транспортного средства получит спортивный вид с небольшими боковыми вентиляционными отверстиями и воздухозаборником в центре. Спереди также расположена пара фар овальной формы.
Задние бамперы также имеют имитацию боковых вентиляционных отверстий. Дизайн простой и аэродинамичный, без каких-либо других примечательных деталей сзади.
Напомним, что ранее появилась информация о том, что генеральный директор и основатель Xiaomi Лэй Цзюнь недавно провёл зимние испытания автомобиля на снегу. Это говорит нам о том, что автомобиль находится на довольно продвинутом этапе разработки и его активно тестируют.