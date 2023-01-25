Внешний вид электромобиля Xiaomi частично раскрыли

То, что Xiaomi работает над своим первым в истории электромобилем — более-менее общеизвестный факт. Но до сих пор в Сети как-то не появлялось информации о его внешнем виде.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Исправить это решили инсайдеры — они опубликовали 3D-модели заднего и переднего бамперов авто. К тому же, новый отчёт утверждает, что Xiaomi сотрудничает с известным автопроизводителем BAIC для реализации данного проекта.

Предполагается, что грядущий электромобиль будет называться Modena. Передняя часть транспортного средства получит спортивный вид с небольшими боковыми вентиляционными отверстиями и воздухозаборником в центре. Спереди также расположена пара фар овальной формы.

Ferra.ru

Задние бамперы также имеют имитацию боковых вентиляционных отверстий. Дизайн простой и аэродинамичный, без каких-либо других примечательных деталей сзади.