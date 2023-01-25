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20 минут назад

Россиян предупредили о дефиците машин

Лера Букина

Представители авторитейла не прогнозируют полного исчезновения с российского рынка новых азиатских и европейских автомобилей массового сегмента. Эксперты указывают на сохранение спроса на них и наличие отработанных альтернативных каналов у дилеров. При этом они сообщают, что ситуация с острым дефицитом этих машин наблюдаться будет, передает РИА Новости.

Россиян предупредили о дефиците машин
Фото: ТАССТАСС

По словам замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Алексея Старикова, в частности, по марке Hyundai на складах еще находится достаточный запас всего модельного ряда. Он отмечает, что по разным моделям склад составляет 3-5 месяцев торговли.

По бренду Kia запасы автомобилей также находятся в достаточном объеме, указал собеседник агентства. Так, их должно хватить на 4-5 месяцев. Эксперт также отметил, что по схеме параллельного импорта АГ «Авилон» везет 250 автомобилей данной марки. На рынке они окажутся уже в следующем месяце, добавил он.

Однако директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Максим Златокрылец заявил, что сейчас уже заканчиваются складские запасы ранее официально поставленных автомобилей Hyundai и Kia. При этом, как уточнил собеседник, в настоящее время есть возможность воспользоваться альтернативными каналами поставок.

«Компания "Рольф" на сегодняшний день располагает более чем трехмесячным объемом продаж по обоим брендам», - отметил специалист.

Ранее Росстандарт сообщил, что в России объявили отзывную компанию в отношении 47 007 автомобилей Toyota и Lexus из-за возможных проблем с модулем передачи данных.

Автоновости,Lexus,Hyundai,Kia,Toyota,Алексей Стариков,Росстандарт,Авилон,
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