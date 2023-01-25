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1 час назад

АвтоВАЗ еще раз объяснил, почему не выпустил большой Xray и новую Lada 4x4

Российская Газета

Титульным концептом Lada после прихода на должность шеф-дизайнера марки Стива Маттина, создавшего стиль современных моделей, стал Xray: мускулистый трёхдверный "паркетник", представленный в 2012 году. Большое количество российских автолюбителей хотели увидеть его в серии, но вместо этого спустя два года АвтоВАЗ показывает Lada Xray Concept 2. Практически "товарную" версию почившего Lada Xray. С тех пор АвтоВАЗ вынужден постоянно объяснять, почему "не сложилось" с большим "Иксреем".

АвтоВАЗ еще раз объяснил, почему не выпустил большой Xray и новую Lada 4x4
Фото: 0Российская Газета0Российская Газета

В очередном видео АвтоВАЗа из музея речь коснулась концептов и объяснений, почему концепт не всегда становится серийным автомобилем. Например, Lada Xray Concept 2012 года в принципе не планировался к серийному производству, как минимум, потому что не отвечал требованиям массового сегмента - основного для отечественной марки. Lada Xray, который был представлен на рынке, часто упрекали за тесноту в салоне, но в Xray Concept "воздуха" ещё меньше.

Lada Xray Concept "2012 являлся, прежде всего, демонстрационным стендом, витриной решений, которые будут применены на будущих моделях Lada. И большая часть из них действительно воплотилась, в тех же Vesta и Xray.

"У каждого концепта своя функция, поэтому и воплощение соответствующее", - объясняет ведущий в кадре видео, приводя в пример Lada 4x4 Vision, представленный летом 2018 года, а также "паркетник" Lada XCode, дебютировавший двумя годами ранее.

Если с Lada 4x4 Vision было действительно всё понятно уже на премьере - создатели сразу заявили, что серийных перспектив у шоу-кара нет, то XCode обещали вывести на рынок в течение пяти лет, то есть ещё два года назад, но, увы, не сложилось по различным причинам.

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