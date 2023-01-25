Skywell почти вдвое увеличит число дилерских центров в России

Китайский производитель Skywell вышел на рынок России осенью прошлого года. Пока он продает только одну модель — электрический кроссовер ET5, выступающий в одном классе со Skoda Kodiaq, но в 2023 году к нему должен присоединиться гибридный вседорожник HT-i. Вместе с тем компания намерена расширять местную дилерскую сеть: как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Skywell, количество автосалонов марки вырастет с 18 до 30.

Фото: Skywell Skywell

Какие именно города Skywell рассматривает для расширения своей дилерской сети, пока не уточняется. Сейчас она состоит из 18 точек в 13 крупных городах России. Продают там электрокроссовер ET5: это новичок на рынке, появившийся только в ноябре, сразу после получения Одобрения типа транспортного средства.

ET5 россиянам предлагают с единственным электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы на передней оси и батареей емкостью 72 киловатт-часа, которой хватает на 400 километров хода по циклу WLTP. Пополнить заряд можно с помощью экспресс-зарядки за полчаса. Доступно две комплектации, цена лежит в диапазоне от 4 480 000 до 4 980 000 рублей.

На прошлой неделе первый ET5 передали российскому покупателю: электрокроссовер вручили клиенту в Санкт-Петербурге. Всего в РФ пока зарегистрировано менее 30 экземпляров Skywell ET5, что немало для новинки в довольно скромном по объему сегменте автомобилей.