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1 час назад

Skywell почти вдвое увеличит число российских дилерских центров

Motor.ru

Китайский производитель Skywell вышел на рынок России осенью прошлого года. Пока он продает только одну модель — электрический кроссовер ET5, выступающий в одном классе со Skoda Kodiaq, но в 2023 году к нему должен присоединиться гибридный вседорожник HT-i. Вместе с тем компания намерена расширять местную дилерскую сеть: как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Skywell, количество автосалонов марки вырастет с 18 до 30.

Skywell почти вдвое увеличит число дилерских центров в России
Фото: SkywellSkywell

Какие именно города Skywell рассматривает для расширения своей дилерской сети, пока не уточняется. Сейчас она состоит из 18 точек в 13 крупных городах России. Продают там электрокроссовер ET5: это новичок на рынке, появившийся только в ноябре, сразу после получения Одобрения типа транспортного средства.

ET5 россиянам предлагают с единственным электродвигателем мощностью 204 лошадиные силы на передней оси и батареей емкостью 72 киловатт-часа, которой хватает на 400 километров хода по циклу WLTP. Пополнить заряд можно с помощью экспресс-зарядки за полчаса. Доступно две комплектации, цена лежит в диапазоне от 4 480 000 до 4 980 000 рублей.

На прошлой неделе первый ET5 передали российскому покупателю: электрокроссовер вручили клиенту в Санкт-Петербурге. Всего в РФ пока зарегистрировано менее 30 экземпляров Skywell ET5, что немало для новинки в довольно скромном по объему сегменте автомобилей.

До конца нынешнего года Skywell обещает наладить официальные поставки гибридного кроссовера HT-i. Полный бак и заряженная на 100 процентов тяговая батарея обеспечивают модели до 1267 километров автономного хода.

Автоновости,Skoda Kodiaq,Skoda,
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