«КамАЗ» протестирует грузовики-беспилотники на трассе М-11 «Нева»

Производитель КамАЗов протестирует свои грузовики-беспилотники на трассе М-11 «Нева». Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В декабре 2022 года КамАЗ-54901 и КамАЗ-54907 отсканировали трассу между Москвой и Санкт-Петербургом.

Сейчас в научно-техническом центре компании работают над высокоточной цифровой картой дороги, которая позволит грузовику-беспилотнику «позиционировать себя с точностью в несколько сантиметров». Это нужно для безопасности движения, точности маневров и прогнозирования действий других авто.

В карту включат все дорожные знаки на М-11, светофоры, мосты, развязки и съезды.

В компании отметили, что испытания КамАЗов-беспилотников продолжаются в Татарстане.