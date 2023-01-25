«КамАЗ» протестирует грузовики-беспилотники на трассе М-11 «Нева»

Производитель КамАЗов протестирует свои грузовики-беспилотники на трассе М-11 «Нева». Об этом сообщается на сайте компании.
В декабре 2022 года КамАЗ-54901 и КамАЗ-54907 отсканировали трассу между Москвой и Санкт-Петербургом.
Сейчас в научно-техническом центре компании работают над высокоточной цифровой картой дороги, которая позволит грузовику-беспилотнику «позиционировать себя с точностью в несколько сантиметров». Это нужно для безопасности движения, точности маневров и прогнозирования действий других авто.
В карту включат все дорожные знаки на М-11, светофоры, мосты, развязки и съезды.
В компании отметили, что испытания КамАЗов-беспилотников продолжаются в Татарстане.
«Ведомости» ранее писали, что минимальная стоимость беспилотного грузовика для эксперимента на М-11 составит 14,5 миллиона рублей. Газета отмечала, что КамАЗами-беспилотниками интересуются в Ozon, «Почте России», X5 Retail Group и других российских компаниях.