Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 68.75EUR 74.69
Войти в почту
58 минут назад

«КамАЗ» протестирует грузовики-беспилотники на трассе М-11 «Нева»

Мария Иванова

Производитель КамАЗов протестирует свои грузовики-беспилотники на трассе М-11 «Нева». Об этом сообщается на сайте компании.

«КамАЗ» протестирует грузовики-беспилотники на трассе М-11 «Нева»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В декабре 2022 года КамАЗ-54901 и КамАЗ-54907 отсканировали трассу между Москвой и Санкт-Петербургом.

Сейчас в научно-техническом центре компании работают над высокоточной цифровой картой дороги, которая позволит грузовику-беспилотнику «позиционировать себя с точностью в несколько сантиметров». Это нужно для безопасности движения, точности маневров и прогнозирования действий других авто.

В карту включат все дорожные знаки на М-11, светофоры, мосты, развязки и съезды.

В компании отметили, что испытания КамАЗов-беспилотников продолжаются в Татарстане.

«Ведомости» ранее писали, что минимальная стоимость беспилотного грузовика для эксперимента на М-11 составит 14,5 миллиона рублей. Газета отмечала, что КамАЗами-беспилотниками интересуются в Ozon, «Почте России», X5 Retail Group и других российских компаниях.

Автоновости,X5 Retail Group,Почта России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители