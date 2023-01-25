Honda создаст спецподразделение для ускоренной электрификации автомобилей

Японский автоконцерн Honda Motor планирует создать новое подразделение по развитию направления электромобилей.
В компании сообщили, что новое подразделение позволит фирме ускорить развитие бизнеса в сфере производства электрокаров в рамках обширной реорганизации структуры в компании.
В Honda Motor подчеркнули, что новое подразделение объединит стратегию электрификации производителя и разработку авто, мотоциклов и продуктов по зарядке электрического транспорта.
Компания объединит нынешние шесть региональных подразделений с тремя, которые состоят из Северной Америки, Китая и связанных с ними регионов, в том числе Японию, остальную часть Азии и Европу.