Honda создаст спецподразделение для ускоренной электрификации автомобилей

Японский автоконцерн Honda Motor планирует создать новое подразделение по развитию направления электромобилей.

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В компании сообщили, что новое подразделение позволит фирме ускорить развитие бизнеса в сфере производства электрокаров в рамках обширной реорганизации структуры в компании.

В Honda Motor подчеркнули, что новое подразделение объединит стратегию электрификации производителя и разработку авто, мотоциклов и продуктов по зарядке электрического транспорта.