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23 минуты назад

Honda создаст спецподразделение для ускоренной электрификации автомобилей

runews24.ru

Японский автоконцерн Honda Motor планирует создать новое подразделение по развитию направления электромобилей.

Honda создаст спецподразделение для ускоренной электрификации автомобилей
Фото: из открытых источниковиз открытых источников

В компании сообщили, что новое подразделение позволит фирме ускорить развитие бизнеса в сфере производства электрокаров в рамках обширной реорганизации структуры в компании.

В Honda Motor подчеркнули, что новое подразделение объединит стратегию электрификации производителя и разработку авто, мотоциклов и продуктов по зарядке электрического транспорта.

Компания объединит нынешние шесть региональных подразделений с тремя, которые состоят из Северной Америки, Китая и связанных с ними регионов, в том числе Японию, остальную часть Азии и Европу.

Автоновости,Honda,
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