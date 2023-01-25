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48 минут назад

BMW представила седан M3 CS с 550-сильным двигателем

Газета.Ru

Немецкая компания BMW представила новую версию спортивного седана M3 с обозначением CS (Competition Sport). Как сообщает пресс-служба бренда, серийное производство модели начнется в марте 2023 года.

BMW представила седан M3 CS с 550-сильным двигателем
Фото: BMWBMW

Внешней отличительной чертой модели является новая решетка радиатора с красной окантовкой. Также машина оборудована фарами Laserlight с желтыми ходовыми огнями. Крыша и капот автомобиля сделаны из карбона. Аэродинамика M3 CS оптимизирована за счет заднего спойлера и диффузора.

В салоне на передней панели установлены два монитора с диагональю 12,3 и 14,9 дюйма, объединенные в один блок. Медиасистема получила оригинальную графику и новые специфические режимы работы. Например, на главный экран можно вывести виджеты, отражающие информацию об актуальных настройках спорткара и состоянии покрышек.

Под капотом установлен 550-сильный бензиновый турбомотор объемом 3.0 л. Коробка передач — восьмиступенчатый «автомат». Привод полный. До 100 км/ч BMW M3 CS ускоряется за 3,4 с. Максимальная скорость автомобиля составляет 302 км/час.

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