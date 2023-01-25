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52 минуты назад

"АвтоВАЗ" убрал Lada XRay из модельной линейки на сайте

Газета.Ru

"АвтоВАЗ" исключил хетчбэк XRay из модельного ряда Lada на официальном сайте компании, сообщают "Автоновости дня". Автомобили семейства отсутствуют как в разделе "Модельный ряд", так и в разделе "Конфигуратор".

В сентябре прошлого года на "АвтоВАЗе" объявили, что не планируют возобновлять производство модели Lada XRay из-за высокой доли импортируемых компонентов.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

На классифайдах в продаже сейчас находятся несколько десятков Lada XRay, причем приподнятых хетчбэков XRay Cross больше, чем обычных. Цены на оставшиеся автомобили в среднем стартуют от 1,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что к концу декабря 2022 года у дилеров по всей России оставалось 105 автомобилей XRay — это 0,3% от общего объема новых автомобилей Lada на складах дилеров.

Также стало известно, что "АвтоВАЗ" может начать выпуск Lada Granta без электроусилителя руля.

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