"АвтоВАЗ" убрал Lada XRay из модельной линейки на сайте

"АвтоВАЗ" исключил хетчбэк XRay из модельного ряда Lada на официальном сайте компании, сообщают "Автоновости дня". Автомобили семейства отсутствуют как в разделе "Модельный ряд", так и в разделе "Конфигуратор".

В сентябре прошлого года на "АвтоВАЗе" объявили, что не планируют возобновлять производство модели Lada XRay из-за высокой доли импортируемых компонентов.

На классифайдах в продаже сейчас находятся несколько десятков Lada XRay, причем приподнятых хетчбэков XRay Cross больше, чем обычных. Цены на оставшиеся автомобили в среднем стартуют от 1,1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что к концу декабря 2022 года у дилеров по всей России оставалось 105 автомобилей XRay — это 0,3% от общего объема новых автомобилей Lada на складах дилеров.