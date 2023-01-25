Турция начала поставлять в РФ моторные масла для автомобилей ушедших брендов

В Россию из Турции начали поставлять автомобильные масла для ушедших брендов. В частности для автомобилей Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen и Renault. Об этом сообщило издание «Газета.ру».
В 2023 году на российский рынок поставят 25 000 тонн моторного масла. Оно будет продаваться под товарной маркой Rinnol. Продаже масел будет заниматься российская компания «Лубримекс», которая раньше продавала в России французские масла Total и Elf.
По словам руководителя коммерческого департамента Rinnol Россия Андрея Носова, известные масла либо покинули рынок, либо подорожали на 50-80% из-за изменения логистических цепочек. Сегодня в Турции есть возможности для блендинга масел по европейским технологиям с использованием присадок от ведущих мировых производителей. Масла бренда Rinnol можно использовать для автомобилей Mercedes-Benz, Volvo, BMW Toyota, Volkswagen, Renault, Fiat, Hyundai, Kia, DAF, Daimler,Peugeot, Citroen.