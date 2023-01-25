Турция начала поставлять в РФ моторные масла для автомобилей ушедших брендов

В Россию из Турции начали поставлять автомобильные масла для ушедших брендов. В частности для автомобилей Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen и Renault. Об этом сообщило издание «Газета.ру».

Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости» Павел Лисицын/РИА «Новости»

В 2023 году на российский рынок поставят 25 000 тонн моторного масла. Оно будет продаваться под товарной маркой Rinnol. Продаже масел будет заниматься российская компания «Лубримекс», которая раньше продавала в России французские масла Total и Elf.