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23 минуты назад

Владельцы Chevy Bolt застряли в четырехлетней очереди за аккумуляторами

ПроКроссовер.ру

Несмотря на то, что General Motors сообщила о большом успехе в замене неисправных аккумуляторов в отозванных электромобилях Chevrolet Bolt — всего около 140 000 автомобилей — некоторым владельцам, по-видимому, придется ждать гораздо дольше, чем другим, чтобы решить их проблему. Согласно InsideEVs, женщина по имени Патриция Аткинсон с Аляски получила скучное письмо от ближайшего дилерского центра Chevy, в котором говорилось, что ей придется ждать замены батареи четыре года.

Владелице Chevy Bolt придется ждать замены батареи четыре года
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Стоит отметить, что Патриция живет на Ситке, острове, не имеющем дорожного сообщения с материком. Любой, кто хочет привезти машину на остров или с острова, сталкивается с 12-часовой поездкой на пароме и без других вариантов. Тем более, что поскольку на острове нет собственно дилерского центра Chevrolet, замену придется делать в Juno. Местный дилер сказал Аткинсон, что, учитывая все логистические ограничения, ей лучше подготовиться к четырем годам ожидания, поскольку компания может производить не более восьми замен в месяц.

Затем владелица автомобиля связалась с дилерским центром в Сиэтле, где она приобрела автомобиль в марте 2021 года, надеясь на лучший ответ. К сожалению, оказалось, что и в этом месте есть очередь ожидания на несколько лет.

Автоновости,Chevrolet,General Motors,
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