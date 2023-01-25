Владелице Chevy Bolt придется ждать замены батареи четыре года

Несмотря на то, что General Motors сообщила о большом успехе в замене неисправных аккумуляторов в отозванных электромобилях Chevrolet Bolt — всего около 140 000 автомобилей — некоторым владельцам, по-видимому, придется ждать гораздо дольше, чем другим, чтобы решить их проблему. Согласно InsideEVs, женщина по имени Патриция Аткинсон с Аляски получила скучное письмо от ближайшего дилерского центра Chevy, в котором говорилось, что ей придется ждать замены батареи четыре года.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Стоит отметить, что Патриция живет на Ситке, острове, не имеющем дорожного сообщения с материком. Любой, кто хочет привезти машину на остров или с острова, сталкивается с 12-часовой поездкой на пароме и без других вариантов. Тем более, что поскольку на острове нет собственно дилерского центра Chevrolet, замену придется делать в Juno. Местный дилер сказал Аткинсон, что, учитывая все логистические ограничения, ей лучше подготовиться к четырем годам ожидания, поскольку компания может производить не более восьми замен в месяц.