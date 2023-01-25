В России появился китайский аналог Volkswagen Tiguan

В компании «Авилон» сообщили о появлении в России кроссоверов Volkswagen Tayron, передает «Российская газета».

Фото: www.autohome.com.cn www.autohome.com.cn

По словам директора по продажам «Авилон Volkswagen» Максима Васильева, машины уже находятся в стране «с полным пакетом документов». Как уточнил собеседник издания, первая партия прошла растаможивание и другие необходимые процедуры. Согласно ожиданиям фирмы, данные модели поступят в дилерские центры в течение семи дней.

Васильев отметил, что автомобиль будет стоить минимум 3,4 млн рублей. Кроссовер будет представлен на рынке РФ в нескольких вариациях: 1,4 TSI 2 WD в комплектации Premium Plus, 2,0 TSI 4 WD в комплектации Premium Plus, Tayron X 2,0 TSI 4 WD в комплектации R-Line.

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Базовая версия оснащена передними и задними светодиодными фарами, адаптивным круиз-контролем, панорамной крышей с люком, бесключевым доступом и кнопкой запуска двигателя, трехзонным климат-контролем, внутренней подсветкой интерьера (30 цветов), кожаным салоном, передними и задними парктрониками с камерой заднего вида, цветным сенсорным ЖК-экраном 12 дюймов, ЖК-панелью приборов 10,25 дюймов, электроприводом багажника.

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Tayron представлен с бензиновыми силовыми агрегатами объемом 1,4 и 2,0 литра мощностью 150 и 186 л.с. соответственно, которые сочетаются с безальтернативным семиступенчатый «роботом» DSG7. Привод - передний или полный.