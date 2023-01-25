Турция начала поставлять в РФ моторные масла для автомобилей ушедших брендов

В текущем году Турция намерена произвести существенный объем моторного масла по испанским технологиям для российского рынка. Речь идет о 25 тыс. тонн, сообщает «Газета.Ru».

Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости» Павел Лисицын/РИА «Новости»

Предприятия будут ориентироваться на легковые автомобили, грузовую и сельскохозяйственную технику. В страну будут ввозить продукцию под турецкой маркой Rinnol.

«Лубримекс» будет заниматься реализацией смазывающего вещества. Ранее она занималась дистрибуцией французских Total и Elf.

В коммерческом департаменте Rinnol напомнили о подорожании масел известных брендов на 50-80%. Некоторые фирмы решили покинуть рынок, указали там. В этой связи активное сотрудничество с Турцией является логичным решением, подчеркнули в компании. Там также отметили, что страна обладает всеми возможностями для блендинга масел по европейским технологиям с использованием базового сырья и присадок от ведущих мировых производителей.