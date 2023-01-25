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34 минуты назад

Турция начнет поставлять в Россию автомасла

Лера Букина

В текущем году Турция намерена произвести существенный объем моторного масла по испанским технологиям для российского рынка. Речь идет о 25 тыс. тонн, сообщает «Газета.Ru».

Турция начала поставлять в РФ моторные масла для автомобилей ушедших брендов
Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости»Павел Лисицын/РИА «Новости»

Предприятия будут ориентироваться на легковые автомобили, грузовую и сельскохозяйственную технику. В страну будут ввозить продукцию под турецкой маркой Rinnol.

«Лубримекс» будет заниматься реализацией смазывающего вещества. Ранее она занималась дистрибуцией французских Total и Elf.

В коммерческом департаменте Rinnol напомнили о подорожании масел известных брендов на 50-80%. Некоторые фирмы решили покинуть рынок, указали там. В этой связи активное сотрудничество с Турцией является логичным решением, подчеркнули в компании. Там также отметили, что страна обладает всеми возможностями для блендинга масел по европейским технологиям с использованием базового сырья и присадок от ведущих мировых производителей.

Отмечается, что масло смогут применять в машинах таких брендов, как BMW Group, Mercedes-Benz, General Motors, Renault, Volvo, Fiat, Toyota, PSA Peugeot Citroën, Daimler, Kia, Hyundai.

Ранее торговый советник посольства Малайзии в РФ Хайфил Элми Джамил сообщил о стремлении государства увеличить экспорт в Россию автозапчастей. Он отметил, что страна с оптимизмом смотрит на такую перспективу. Кроме того, Малайзия поощряет российский бизнес выбирать компании этого государства в качестве бизнес-партнера, подчеркнул Джамил.

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