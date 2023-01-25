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56 минут назад

Volkswagen ID.4 появился в России в нескольких версиях

Motor.ru

Еще одна новинка, попавшая в Россию по параллельному импорту, — электрический кроссовер Volkswagen ID.4, который собирают в Китае на мощностях совместного с SAIC производства. Модель появилась сразу на нескольких классифайдах, причем в трех версиях, со 170-, 204- и 313-сильными установками. Цены лежат в диапазоне от 3,29 до 4,95 миллиона рублей. В КНР же ID.4 стоит от 200 тысяч до 273 тысяч юаней, что эквивалентно 2-2,77 миллиона рублей.

Volkswagen ID.4 появился в России в нескольких версиях
Фото: VolkswagenVolkswagen

Volkswagen ID.4 дебютировал в 2020 году в статусе глобальной модели. Внешне он похож на другие электрокары линейки ID, и, как и они все, построен на модульной платформе MEB. Уже в базовой комплектации электрокар оснащен полностью светодиодной оптикой, а за доплату доступны матричные фары IQ.Light с системой автоматического переключения дальнего света. В России предложены ID.4 как начального уровня, так и в максимальной комплектации.

170-сильная версия заднеприводная, с батареей на 55 киловатт-часов и запасом хода в 360 километров. Модификации с установкой на 204 силы положена батарея емкостью 77 киловатт-часов, одного заряда которой хватает на 520 километров. Более дорогой полноприводный вариант укомплектован двумя электромоторами, суммарно развивающими 313 лошадиных сил.

Помимо ID.4, в России можно купить и ID.3, ориентировочная стоимость которого – 2,47-3,6 миллиона рублей. Эта модель продается в Европе, и предлагается там с силовыми установками мощностью 145, 150 и 204 лошадиные силы. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 348 до 548 километров.

Автоновости,Volkswagen,
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