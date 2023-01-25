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1 час назад

«Москвич» выпустит две новые модели в 2023 году

Лера Букина

В 2023 году модельная линейка «Москвича» расширится благодаря запуску сборки еще двух моделей с индексами 5 и 6. Об этом сообщает Drom со ссылкой на собственные источники.

Вместе с тем отмечается, что работа по локализации производства «Москвичей» может занять длительное время.

Информации о том, какими будут новые модели «Москвича», нет. Летом 2022 года показали на слайдах предполагаемый модельный ряд возрожденной марки, однако позднее было призвано их считать одним из вариантов.

Очереди за новыми машинами в России достигли 2023 года

Вместе с тем первый «Москвич» совпал с тем вариантом, который был представлен ранее. Существует вероятность того, что модель «Москвич 5» будет представлять собой перелицованный лифтбек Sehol A5 Plus, а «Москвич 6» построят на базе кроссовера JAC S7.

«В 2024-м в России должно быть локализовано не менее половины кузовной штамповки выпускаемых моделей, если считать от массы черного кузова», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что дилерская сеть автозавода «Москвич» пополнилась новыми салонами. Они локализованы в 10 крупных российских городах.

Также ранее портал Autonews.ru сообщил, что официальные продажи нового кроссовера «Москвич 3е» стартуют в России 1 февраля.

Автоновости,Видео,АК S7,
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