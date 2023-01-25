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49 минут назад

Chery привезла в Россию Tiggo 4 Pro в новой топ-комплектации

Российская Газетаиещё 2

Марка Chery сообщила о расширении линейки комплектаций кроссовера Tiggo 4 Pro: модель доступна к заказу в новой топовой версии исполнения Ultimate.

Chery привезла в Россию Tiggo 4 Pro в новой топ-комплектации
Фото: Пресс-служба CheryПресс-служба Chery

Новинка выделяется 18-дюймовыми колёсными дисками - для других комплектаций предусмотрены колёса на 16 и 17 дюймов. Также внешне кроссовер можно опознать по акцентным деталям желтого цвета.

В список оснащения входит адаптивный круиз-контроль с системами помощи водителю: автономного экстренного торможения, слежения за полосой, предупреждения о фронтальном и заднем перекрёстном столкновении, автоматического переключения света.

Также Tiggo 4 Pro Ultimate положено всё оборудование версий Style и Travel, включая полный "зимний пакет", цифровую приборную панель, аудиосистему с шестью динамиками, мультимедиа с тачскрином на 10,25 дюйма, панорамный люк, систему камер кругового обзора, амбиент-подсветку, климат-контроль, электропривод регулировок водительского сиденья и так далее. Салон отделан чёрной экокожей.

Силовой агрегат представлен парой из 147-сильного турбомотора объёмом 1.5 литра и вариатора.

Цена Chery Tiggo 4 Pro в новом исполнении без учёта маркетинговых программ - 2 499 900 рублей. Максимальный размер выгоды по различным акциям может достигать 340 тысяч рублей.

Пресс-служба Chery
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