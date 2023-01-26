В России выпущен 100-тысячный автомобиль Haval

На заводе в Тульской области был выпущен 100-тысячный автомобиль Haval в России. Им стал стал кроссовер Jolion в цвете "магматический красный" с полным приводом.

Фото: Российская Газета Российская Газета

"Завод начал работу в 2019 году, став нашим первым зарубежным предприятием полного цикла. Спустя три года мы достигли 100 000 произведенных автомобилей. Мы с радостью переходим этот рубеж и готовимся к новым достижениям", - заявил президент Haval в России Чжан Цзюньсюе.

Он также рассказал, что в этом году в РФ появится еще одна модель Haval. Что это будет за автомобиль, топ-менеджер уточнять не стал.

Предприятие Haval в Тульской области открылось 2019 году. Сегодня там выпускают кроссоверы Jolion, F7, F7x, Dargo и рамный внедорожник H9.

В прошлом году компания реализовала в России 33 642 автомобиля. Бестселлером марки стал Jolion - продано 17 112 автомобилей (+73%).