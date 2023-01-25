Toyota Tacoma нового поколения показалась на патентных изображениях

Ожидается, что презентация пикапа следующей генерации пройдёт позже в текущем году. Ему придётся побороться за покупателей с представленным в прошлом году «третьим» Ford Ranger.

Фото: Toyota Tacoma Toyota Tacoma

Компания Toyota выпускает пикап Tacoma с 1995 года, модель актуального третьего поколения была представлена в 2015-м, а обновление пережила в 2020-м. Одним из главных рынков для модели остаются Штаты. По итогам января-ноября прошлого года американцы купили 216 468 экземпляров, что на 7,1% меньше, чем годом ранее. Сейчас японский производитель разрабатывает Toyota Tacoma четвёртой генерации.

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Теперь внешность будущего пикапа уже не секрет: экстерьер следующей Tacoma показался на патентных изображениях, поступивших в информационную базу бразильского патентного бюро. Судя по картинкам, новинку оформят в стиле более крупной модели – Tundra (презентация актуальной версии прошла осенью 2021 года).

Toyota Tacoma

Модель получила фирменную решётку радиатора с рисунком в виде горизонтально вытянутых ячеек и широкой полосы, которая проходит через всю ширину гриля (в центре расположен логотип японского бренда). Ещё новой Toyota Tacoma есть небольшие боковые воздухозаборники под каждой фарой, а также прямоугольные «противотуманки», интегрированные в массивную нижнюю часть переднего бампера с центральным воздухозаборником.

Судя по изображениям, у Tacoma следующей генерации будут заметные выштамповки на боковинах, брутальные «оквадраченные» расширенные колёсные арки из некрашеного пластика с дополнительными воздуховодами. Автомобиль на патентах имеет колёсные диски чёрного цвета с серебристой каймой. «С-образные» фонари имеют вертикальную форму, их дизайн также напоминает оптику на корме у Тундры. В заднем стекле имеется открываемая секция.

актуальный пикап Toyota Tacoma

Интерьер на патентных изображениях не показался, так что салон Toyota Tacoma четвёртой генерации пока остаётся в секрете. Нет официальной информации и о технике будущей новинки. По предварительным данным, в основу следующего грузовика ляжет платформа TNGA-F (на ней же базируется актуальная Tundra).

актуальный пикап Toyota Tacoma

Предполагается, что автомобиль будет предложен с бензиновым четырёхцилиндровым турбомотором объёмом 2,4 литра; вероятно, его отдача составит 269 л.с., а максимальный крутящий момент – 420 Нм. Другой возможный вариант – гибридная силовая установка, которой на данный момент оснащается Lexus RX 500h. В основе этой системы лежит тот же двигатель 2.4, а совокупная отдача составляет 370 л.с. и 542 Нм.