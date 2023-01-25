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56 минут назад

ГИБДД оштрафовала владельца машины с полицейской мигалкой из мишуры

Газета.Ruиещё 1

В Ростове-На-Дону автовладелец установил на крышу машины красно-синие проблесковые маячки и ввел в заблуждение сотрудников ГИБДД, которые не сразу распознали бутафорию. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

ГИБДД не сразу распознала бутафорию в машине с полицейской мигалкой
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Владелец автомобиля Honda с проблесковыми маячками оставил машину на Будённовском проспекте возле ЦУМа. Автомобиль простоял так несколько дней, но в какой-то момент автоинспекторы заметили, что световая балка выполнена из мишуры.

В итоге автомобиль эвакуировали за неправильную парковку, водителю выписали штраф в размере 2 тыс. рублей и попросили снять с машины бутафорские проблесковые маячки.

Автоновости,Honda,ГИБДД,ЦУМ,
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