ГИБДД не сразу распознала бутафорию в машине с полицейской мигалкой

В Ростове-На-Дону автовладелец установил на крышу машины красно-синие проблесковые маячки и ввел в заблуждение сотрудников ГИБДД, которые не сразу распознали бутафорию. Об этом сообщает Telegram-канал Don Mash.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Владелец автомобиля Honda с проблесковыми маячками оставил машину на Будённовском проспекте возле ЦУМа. Автомобиль простоял так несколько дней, но в какой-то момент автоинспекторы заметили, что световая балка выполнена из мишуры.