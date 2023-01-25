Стоимость каршеринга в России выросла на треть

Специалисты сервиса приема онлайн-платежей CloudPayments провели исследование, в рамках которого выяснили, что в 2022 году стоимость пользования автомобилями каршеринговых компаний выросла в России на 28 процентов. При этом средняя стоимость одной поездки составила 331 рубль. Эксперты связывают подорожание с ростом цен на машины и их обслуживание. Несмотря на то, что в автопарках операторов каршеринга появляется все больше китайских машин, стоимость краткосрочной аренды в ближайшее время вряд ли снизится.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Аналитики сообщили, что несмотря на увеличения онлайн-оборота на семь процентов, общее число транзакций, связанных с эксплуатации каршеринговых автомобилей, снизилось на 20 процентов. Подобную тенденцию связывают с обновлением модельного ряда компаниями и увеличением стоимости обслуживания автомобилей. К примеру, цены на машины в России за минувший год выросли на 40 процентов. Вместе с тем, запчасти подорожали на треть.

Операторы каршеринга, в свою очередь, сообщили, что за минувший год число зарегистрированных пользователей выросло примерно на 19 процентов. В компаниях считают, что увеличение спроса связано с расширением зоны покрытия в городах и отказом от эксплуатации личных автомобилей.