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30 минут назад

Назван лидер по импорту новых легковушек в Россию

Лера Букина

Китаю в прошлом году удалось ввезти в Россию наибольшее число новых легковых автомобилей среди стран-импортеров. Объем за год увеличился на 40% и составил более 117 тысяч единиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

Назван лидер по импорту новых легковушек в Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Данные аналитического агентства «Автостат» свидетельствуют о том, что продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году сократились на 59% в сравнении с предыдущим годом - до 626,3 тысячи штук.

Порядка 30% от данного числа пришлось на российские бренды. Вторую строчку рейтинга заняли марки Кореи. Их доля продаж в России достигла 19,5%. На третьем месте оказались китайские производители.

Отмечается, что на бренды данной страны пришлось 19,2% продаж новых легковых авто. Им удалось обогнать представителей Европы, которые в прошлом году заняли 18,5% отечественного рынка.

Ранее в компании «Авилон» сообщили о появлении в России кроссоверов Volkswagen Tayron. По словам директора по продажам «Авилон Volkswagen» Максима Васильева, машины уже находятся в стране «с полным пакетом документов». Как уточнил собеседник издания, первая партия прошла растаможивание и другие необходимые процедуры. Согласно ожиданиям фирмы, данные модели поступят в дилерские центры в течение семи дней. Васильев отметил, что автомобиль будет стоить минимум 3,4 млн рублей.

Автоновости,Volkswagen,Максим Васильев,ФТС России,Авилон,
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