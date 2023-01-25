Назван лидер по импорту новых легковушек в Россию

Китаю в прошлом году удалось ввезти в Россию наибольшее число новых легковых автомобилей среди стран-импортеров. Объем за год увеличился на 40% и составил более 117 тысяч единиц, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

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Данные аналитического агентства «Автостат» свидетельствуют о том, что продажи новых легковых автомобилей в России в 2022 году сократились на 59% в сравнении с предыдущим годом - до 626,3 тысячи штук.

Порядка 30% от данного числа пришлось на российские бренды. Вторую строчку рейтинга заняли марки Кореи. Их доля продаж в России достигла 19,5%. На третьем месте оказались китайские производители.

Отмечается, что на бренды данной страны пришлось 19,2% продаж новых легковых авто. Им удалось обогнать представителей Европы, которые в прошлом году заняли 18,5% отечественного рынка.