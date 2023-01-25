Haval анонсировал новую модель для России

В среду, 25 января, с конвейера Тульского завода Haval сошел стотысячный автомобиль — кроссовер Jolion. Компания отметила производство «юбилейной» машины торжественным мероприятием, в ходе которого была анонсирована загадочная новинка для России. Как пишет «Российская газета», новый Haval присоединится к отечественному модельному ряду марки в 2023 году. Возможно, речь идет о Haval H6 нового поколения.

Фото: Haval Haval

Haval H6 третьей генерации дебютировал в Китае еще в 2020 году, а в прошлом году добрался до Казахстана, откуда его уже начали возить в Россию по параллельному импорту. Причем россиянам продавцы предлагают новинку с внушительной наценкой: к примеру, в декабре ввезли партию H6 стоимостью до трех миллионов рублей, в то время как в Казахстане за машины просят от 12 990 000 тенге или 1,8 миллиона рублей.

Haval H6 построен на модульной платформе L.E.M.O.N., упрощенная версия которой лежит в основе Jolion. Вариант для казахстанского рынка предлагается с двумя моторами на выбор. Первый — это 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 лошадиных сил в паре с семиступенчатым «роботом», второй — мотор 2.0, выдающий 204 силы, что больше, чем у Haval Dargo. Привод передний либо полный.

Что касается России, то последней на сегодняшний день новинкой для нашего рынка стал Dargo с приставкой Х с новым обвесом и оснащением, повышающим внедорожный потенциал. Все подробности уже раскрыты, а продажи стартуют до конца первого квартала 2023 года.