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22 минуты назад

Дилеры начали поставлять в Россию гибридные кроссоверы Seres SF5

Газета.Ru

Автомобильные дилеры начали поставлять в Россию новые гибридные кроссоверы Seres SF5, выяснила «Газета.Ru». Предложения о продаже таких машин содержатся на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

В Россию начали поставлять новые гибридные кроссоверы Seres SF5
Фото: SeresSeres

В частности, автомобили Seres SF5 предлагают дилеры из Москвы, Благовещенска и Владивостока. Стоимость кроссовера колеблется от 3 млн руб. до 3,9 млн. руб.

Гибридный автомобиль оснащен бензиновым турбомотором объемом 1,5-литра и мощностью 122 л.с. Двигатель не связан с колесами и выполняет лишь функцию генератора, подзаряжая тяговую батарею. Электромоторы у гибрида установлены на обоих осях. Разгон до 100 км/час занимает 4,8 с, максимальная скорость — 230 км/ч.

По размерам SF5 сопоставим с Chery Tiggo 8 и Skoda Kodiaq. Длина кроссовера — 4700 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1625 мм, а колесная база составляет 2875 мм. Клиренс достигает 180 мм. В салоне могут разместиться пять человек.

В список оснащения SF5 входят передние и боковые подушки безопасности, проекционный дисплей, полностью светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, медиасистема с 17-дюймовым экраном, камеры кругового обзора, двухзонный климат-контроль, система мониторинга слепых зон.

Автомобильная компания Seres — дочернее предприятие китайского концерна Sokon Industry Group. Модель SF5 была представлена в 2019 году, однако за год был продан всего 791 кроссовер. C весны 2021 года партнером бренда является компания Huawei, в магазинах которой представлены автомобили Seres. В России на базе SF5 выпускается кроссовер Evolute i-Jet.

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