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1 час назад

Российские дилеры рассказали, какие автомобили в дефиците

Motor.ruиещё 1

РИА «Новости» со ссылкой на дилеров сообщает, что у продавцов есть альтернативные каналы поставок новых моделей европейских, японских и корейских автомобилей в Россию, однако на такие автомобили «сохраняется острый дефицит». Тенденций к тому, что иномарки массового сегмента могут исчезнуть из продажи, не наблюдается: так, например, на складах имеется запас автомобилей Hyundai, которых хватит еще примерно на 3-5 месяцев.

Продавцы рассказали, какие автомобили в дефиците
Фото: DepositphotosDepositphotos

Похожая ситуация и со складами Kia – там, по оценкам «Авилона», насчитывается машин на 4-5 месяцев. Кроме того, еще 250 автомобилей марки приедут в Россию по параллельному импорту уже в феврале. В «Рольфе» в свою очередь отмечают, что запасы ранее официально поставленных автомобилей Hyundai и Kia заканчиваются, и ставка делается на альтернативные каналы поставок. У самого «Рольфа» имеется запас машин Kia и Hyundai на три месяца.

«АвтоСпецЦентр» фиксирует дефицит автомобилей в сегментах B и С, особенно не хватает седанов стоимостью до двух миллионов рублей.

Несколькими днями ранее дилеры дали прогноз на 2023 год: большинство из них сходится во мнении, что основную нишу займут китайские бренды, при этом сохранится низкая покупательская активность. Этот тренд наметился еще в 2022 году, по итогам которого объем продаж на российском автомобильном рынке составил 687 370 автомобилей – на 58,8 процента меньше результата 2021 года.

Автоновости,Hyundai,Kia,Авилон,
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